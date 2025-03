SLK live: Der Newsblog Das ist der Freitag im Salzlandkreis

Letze Frist für die Räumung am Campingplatz in Wolmirsleben, ein neuer Kreisbrandmeister für den Salzlandkreis, der aus Löderburg kommt, eine Zeitarbeitsfirma aus Bernburg, die jetzt auch in Aschersleben sitzt: Im Ticker von Freitag, 14. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.