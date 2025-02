SLK live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Ein neues Gesicht leitet die Geschicke als Ortsbürgermeister in Cörmigk, ein neuer Name taucht in der Geschichte der Reformation in Barby auf, eine neue Gefahr schaffen verschwundene Linien auf den Straßen in Staßfurt: Im Ticker von Mittwoch, 19. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.