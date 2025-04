Dynamo Dresden löst ein Rätsel in Schönebeck rund um FCM-Legende Wolfgang Steinbach, eine Bernburgerin steht wegen Diebstahls vor Gericht, weil sie ihre Tabletten vergessen hat, ein kleiner Pranger ist das besondere Fundstück in der Heimatstube Könnern: Im Ticker von Mittwoch, 9. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 8. April 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 9. April.

Das ist neu am Mittwoch:

17.34 Uhr: Nach dem Großbrand in der Brennstoffproduktionsanlage in Bernburg hat es erneute Einsätze am Brandort gegeben.

So sieht die Halle in Bernburg nach dem verheerenden Brand aus. (Foto: Engelbert Pülicher)

Währenddessen meldet sich auch der Betreiber erstmals zu Wort. Was er zu dem Feuer sagt, lesen Sie hier.

Zoo: Zwei neue Lamas für die Aschersleber Herde

17.01 Uhr: Zwei neue Lamas sind aus dem Stralsunder Zoo in den Zoo nach Aschersleben gezogen. Lama-Stuten von der Küste sind jetzt Teil der Herde im Zoo Aschersleben.

Lama-Stute Elsa genießt im Ascherslebener Zoo ein ausgiebiges Staubbad. Sie ist die Neue in der Eine-Stadt. (Foto: Frank Gehrmann)

Wie sie sich einleben und wo es bald Nachwuchsgeben wird, erzählen wir Ihnen hier.

Dynamo Dresden löst das Rätsel um FCM-Legende

16.26 Uhr: Die schwierige Suche nach der Nummer 6 ist beendet: Der Spieler war auf einem Foto zum Artikel rund um die Heimkehr von FCM-Legende Wolfgang Steinbach nach Schönebeck zu sehen.

Dresdens Matthias Döschner im Zweikampf gegen Magdeburgs Dirk Grempler. Im Hintergrund schauen Jens Gerlach (1. FC Magdeburg) und Steffen Büttner (2.v.l.) zu. In diesem Spiel trug Büttner die Nummer 6. (Foto: Imago sportfotodienst)

Warum nur Dynamo Dresden die richtige Lösung des FCM-Rätsels aus Schönebeck kennt, erklären wir Ihnen hier.

Geld genug und trotzdem geklaut

15.55 Uhr: Weil eine Rentnerin vergaß, ihre Tabletten zu nehmen, soll sie in Bernburg zur Diebin geworden sein. Sie leide an einer Depression sowie einer beginnenden Demenz, erklärte ihr Verteidiger.

Batterien, allerdings von einer anderen Marke sowie ein Plüschtier klaute die 70-Jährige in Bernburg. (Symbolfoto: dpa)

Warum sollte sie auch sonst klauen, sie habe doch genug Geld, um die Batterien zu kaufen, fragten sie und ihr Anwalt. Was das Gericht dazu zu sagen hatte, lesen Sie hier.

Mit 105 km/h auf der Nordspange unterwegs

15.22 Uhr: Die Polizei führte am Dienstag zwischen 15.30 und 21 Uhr an der Nordspange in Bernburg eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 70 km/h. Der Schnellste wurde mit 105 km/h gemessen.

Im Messzeitraum passierten 1.308 Fahrzeuge die Messstelle. Dabei wurden 37 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und dokumentiert. Den Fahrern wird in den nächsten Tagen oder Wochen ein Verwarngeld- oder Bußgeldbescheid zugesandt.

Neues Trampolin für Mehringer Spielplatz

14.37 Uhr: Ein neues Trampolin am Mehringer Spielplatz erobert Kinderherzen.

Die Übergabe des neuen Trampolins war der Höhepunkt des Frühjahrsputzes in Mehringen. (Foto: Peter Eichardt)

Beim Frühjahrsputz wurde es am Spielplatz übergeben. Wie die Kinder des Ortes sofort lostobten, erzählen wir Ihnen hier.

Für den Polizisten als „Hobbit“ vor Gericht gelandet

14.01 Uhr: In den Fantasy-Klassikern „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ von John Ronald Reuel Tolkien sind die kleinen Hobbits die Helden der Geschichte. Einen Polizisten während einer Verkehrskontrolle als „Hobbit“ zu bezeichnen, ist allerdings eine schlechte Idee.

Diese Erfahrung hat nun auch ein 35-jähriger Magdeburger im Schönebecker Amtsgericht gesammelt, wo er wegen Beleidigung angeklagt war.

Ein Treppenlift für das Hecklinger Rathaus

13.28 Uhr: Das 1896 erbaute Hecklinger Rathaus soll einen Treppenlift bekommen. Das hat der Stadtrat bei einer Gegenstimme auf Antrag der SPD-Fraktion beschlossen.

Wie das Ganze finanziert werden soll, erklären wir Ihnen hier.

Ein kleiner Pranger in Könnerns Heimatstube

13.04 Uhr: In den Museen der Region schlummern viele Schätze – so auch in der Heimatstube Könnern.

Peter Sander präsentiert den kleinen Pranger, der bei Baumaßnahmen entdeckt wurde. (Foto: Engelbert Pülicher)

Dort wurde vor etwa zwei Jahren ein kleiner Pranger in einem versteckten Gewölbe gefunden. Was genau sich dahinter verbirgt, erzählen wir Ihnen hier.

Austausch von Bleileitungen: Arbeiten an der L 71

12.20 Uhr: Noch bis Gründonnerstag, 17. April, ist die Landesstraße 71 in Rathmannsdorf vollgesperrt.

Die Liethestraße im Verlauf der L 71 in Rathmannsdorf ist wegen der Erneuerung von Hauswasseranschlüssen voll gesperrt. (Foto: Falk Rockmann)

Warum hier noch Bleileitungen an Trinkwasserhausanschlüssen ersetzt werden müssen, erfahren Sie hier.

Unermüdlich in der Selbsthilfe bei Parkinson

11.48 Uhr: Hella Richter ist unermüdlich. Die Leiterin der Parkinson-Selbsthilfegruppe ist 79 Jahre als und selbst an Parkinson erkrankt.

Hella Richter aus Schönebeck ist die Vorsitzende der Selbsthilfegruppe Parkinson. (Foto: Olaf Koch)

Seit 20 Jahren ist sie die Ansprechpartnerin für Betroffene und Angehörige der Region. Wie ihre Mitstreiter und sie am Freitag den Weltparkinsontag begehen, erzählt sie Ihnen hier.

Einsatz in Aschersleben nach Bedrohungslage

10.50 Uhr: Am Dienstagabend kam es in Aschersleben im Bereich Heinrich-Heine-Straße zu einer Bedrohungslage, bei der auch eine Schreckschusswaffe zum Einsatz kam.

Was bisher bekannt ist, erklären wir Ihnen hier.

Aschersleben und Schönebeck jetzt näher am FlixTrain-Netz nutzen

10.33 Uhr: Reisende aus Aschersleben und Schönebeck können ab sofort mit nur einem Umstieg das bundesweite FlixTrain-Netz nutzen.

Aschersleben wird Teil des FlixTrain-Angebots. (Foto: Marius Becker/DPA)

Darüber informiert das Eisenbahnverkehrsunternehmen in zwei Pressemitteilungen. Was der Service zum Beispiel für die Eine-Stadt bedeutet, erfahren Sie hier.

Bernburger Opfer der Rassenlehre

10.12 Uhr: Eine Bernburger Familie wurde zum Opfer der NS-Rassenlehre: Fritz Enoch Wöhler und seine Tante Anna Salomon starben in Auschwitz beziehungsweise Theresienstadt.

Stolpersteine erinnern vor dem Bernburger Wohnhaus Hohe Straße 18 an die ehemaligen Bewohner Fritz Enoch Wöhler und Anna Salomon. (Foto: Engelbert Pülicher)

Welches Schicksal ihrer Familie widerfuhr, erzählen wir Ihnen hier in Teil 14 unserer über die Stolpersteine der Stadt.

Sole aus Bad Salzelmen für die Eier

9.27 Uhr: Die Schönebecker pflegen gern ihre Osterbräuche. Hier würden nicht nur die Eier gefärbt, sondern gern traditionell auch in Sole eingelegt, erinnert der Solepark jetzt in einer Pressemitteilung. So wundere es auch nicht, dass alljährlich stets ein besonders großes Interesse daran bestehe, den örtlichen Bodenschatz, die Bad Salzelmener Sole, zur Herstellung selbstgemachter Soleier zu nutzen.

Der Solepark bietet deshalb in der Vorosterzeit die Möglichkeit, sich die gesunde Bad Salzelmener Sole abzufüllen. Die Mitarbeiterinnen des Kunsthofes werden im Glasgang zwischen dem Roten Haus und Soleturm die Soleabgabe anbieten – und zwar ab dem morgigen Donnerstag. Bis zum Gründonnerstag, 17. April, gibt es diesen Service dann täglich von 13 bis 17 Uhr.

Mit Sole aus Bad Salzelmen können die Schönebecker ab morgen ihre Soleier einlegen. (Foto: Solepark)

Als Eingang könne die Tourist-Information genutzt werden, so der Solepark. Hier könnten sich Interessierte in Ruhe umschauen und eventuell auch das ein oder andere Ostergeschenk entdecken, zum Beispiel verschiedenste Salzprodukte des Kunsthofes oder Souvenirs von Schönebeck. Für die Soleabgabe sei zu beachten, dass jeder ein eigenes geeignetes Gefäß mitbringen müsse.

Die Abgabe der Sole erfolge kostenlos, der Kunsthof würde sich allerdings über eine kleine Spende sehr freuen. Weiterführende Informationen und Updates ab sofort hier.

Kleiner Waldbrand in der alten Kirschplantage

8.33 Uhr: Und schon wieder Feuer: Etwa 400 Quadratmeter Wald und Gestrüpp sind in der alten Kirschplantage nahe dem Seniorenwohnpark in Aschersleben in Flammen aufgegangen.

Mit dem kleinen Brand hatten die Einsatzkräfte in Aschersleben zu tun. (Foto: Frank Gehrmann)

Wie Feuerwehr den Brand gelöscht hat, lesen Sie hier.

A 14: Bierwagen brennt auf der Autobahn

7.42 Uhr: Bierwagen geht in Flammen auf: Zu einem Fahrzeugbrand sind die Retter der Feuerwehren aus Könnern, Trebitz und Peißen am Montagmittag auf die Autobahn 14 in Fahrtrichtung Halle gerufen worden.

Der Bierwagen musste auf der A 14 gelöscht werden. (Foto: Feuerwehr Könnern)

Wie es aus der Wehr hieß, war gegen 13.30 Uhr ein Bierwagen in Flammen aufgegangen, nachdem das Feuer an einem der Reifen ausgebrochen war. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz baute zügig einen Löschangriff auf, hieß es aus der Wehr weiter.

Nach 20 Minuten war das Feuer gelöscht. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurde das Fahrzeug noch einmal kontrolliert und die Einsatzfahrzeuge konnten in die Gerätehäuser zurückkehren. (kth)

Osterspaziergang mit dem Komponisten

6.52 Uhr: Auch in diesem Jahr wird in Aschersleben wieder zu einem ganz besonderen Osterspaziergang geladen. Am Ostersonntag, 20. April, schlüpft Schauspieler Klaus Heydenbluth diesmal in der Rolle des gebürtigen Ascherslebeners Walter Andreas Schwarz und nimmt Interessierte mit auf einen Rundgang durch die älteste Stadt Sachsen-Anhalts.

Neben Anekdoten aus dem Leben des Komponisten und Schriftstellers können sich Teilnehmer auf eine große Prise Humor, Musik von Viola und Violoncello und natürlich das berühmte Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe freuen.

Der Start ist um 11.30 Uhr im Ascherslebener Ratssaal. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Kreisbrandmeister: Premiere „zu Hause" in Löderburg

6.27 Uhr: Seine erste öffentliche Rede als Kreisbrandmeister hatte Tobias Schumann jetzt „zu Hause": bei der Löderburger Feuerwehr aufgewachsen ist und wo er die ersten Schritte als Feuerwehrmann gelernt hat.

Der neue Kreisbrandmeister Tobias Schumann bei seiner ersten öffentlichen Rede. (Foto: Volker Müller)

Warum es in Löderburg nicht nur das Eigengewächs an der Spitze der Feuerwehr, sondern auch ein besonders Jubiläum zu feiern gibt, lesen Sie hier.

Verliert das Ambulatorium eine Ärztin?

6.16 Uhr: Könnern droht der Verlust einer Hausärztin. Dabei hat das Gebäude, in dem sie praktiziert, ganz viel Geschichte. Es ist das Landambulatorium.

Wie geht es weiter mit dem Landambulatorium in Könnern? Das war in Könnern Thema im jüngsten Stadtrat. (Foto: Engelbert Pülicher)

Weshalb die Medizinerin mit einem Wechsel liebäugeln soll und wie die Geschichte in den Stadtrat kam, obwohl sie gar nicht darüber reden will, erzählen wir Ihnen hier.

Nostalgie pur auf der Elbe bei Barby

5.53 Uhr: Nostalgische Fahrt auf der Elbe: Mit dem Raddampfer zurück in die Vergangenheit geht es bei der Reise des PD „Dresden“ von Dresden nach Hamburg.

Der Raddampfer "Dresden" passiert die Barbyer Elbbrücke. Das Schiff der Sächsischen Dampfschifffahrt begann seine Reise in Dresden und hat Hamburg als Ziel. Am 17. April will der Passagierdampfer wieder in Dresden sein. (Foto: Thomas Linßner)

Wenn früher die Radschlepper mit mehreren Kähnen am Heck auf der Elbe Baustoffe, Kohle oder Salz transportierten, sind es heute Touristen.