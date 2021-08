Solequell: Warum das Bad in Schönebeck geänderte Öffnungszeiten und Einschränkungen in der Sauna hat

Schönebeck - Mit einer ganzen Reihe von Fragen meldete sich ein Schönebecker und Freund des Solequells bei der Volksstimme. Ihm sei aufgefallen, dass es im Solequell derzeit nur verkürzte Öffnungszeiten gebe. Ob das auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängt? Nein. Denn wie Solepark-Chefin Sibylle Schulz erklärt, ist das die ganz normale Verfahrensweise in dem Bad. „Wir haben seit Jahren Sommeröffnungszeiten. Im Sommer haben wir erfahrungsgemäß weniger Gäste, darauf stellen wir uns mit den Sommeröffnungszeiten ein. Im letzten und in diesem Jahr müssen wir uns zusätzlich auf die besondere Situation der Corona-Pandemie einstellen“, sagt Sibylle Schulz.

Die Sommeröffnungszeiten gelten bis einschließlich 30. September. Bis dahin ist das Solequell von Montag bis Mittwoch von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Von Donnerstag bis Sonntag kann zwischen 14 und 20 Uhr gebadet werden.

Weiterhin berichtet der Schönebecker Bürger davon, dass es mitunter zu einem „Stau“ im Kassenbereich komme. Und das kann durchaus passieren, räumt die Solepark-Leiterin ein. Sie erklärt aber, wie es dazu kommt: „Das liegt daran, dass die Besucher nicht kontinuierlich kommen und auch an der Erfassung der Kontaktdaten. Daher kann es Wartezeiten geben.“ Daher empfiehlt Sibylle Schulz, dass die Gäste nicht direkt zur Öffnungszeit des Bades erscheinen, denn das würden die meisten Badegäste machen – was dann im „Stau“ enden kann. „Etwas später entspannt sich die Situation am Einlass zunehmend“, so Sibylle Schulz.

Maximal 130 Badegäste

Darüber hinaus muss man sich auch im Solequell an die vorgegebenen Kapazitäten halten. Gleichzeitig dürfen sich laut Schulz maximal 130 Gäste im Bad aufhalten. „Möglich wären täglich zirka 390 Gäste im Bad“, sagt sie. Davon sei man aber weit entfernt. Im Schnitt besuchen seit dem 28. Juni gerade einmal 198 Gäste den Solequell pro Tag.

Neben den coronabedingten Einlassbeschränkungen wirkt sich die Pandemie aber auch auf weitere Aspekte aus. So können und dürfen nicht alle Einrichtungen im Solepark zu 100 Prozent ausgelastet werden. „Daher gibt es zum Beispiel zurzeit keine Wasser- kurse im Lindenbad, weil wir in unserem Therapiebecken mit keiner Gruppe arbeiten können (Abstandsregeln können nicht eingehalten werden). So haben wir derzeit die Wassergymnastikkurse und das Babyschwimmen vor Öffnung des Solequells, früh oder am frühen Nachmittag, in den Solequell ausgelagert“, teilt Sibylle Schulz mit.

Auch dass nicht alle Saunen geöffnet sind, verwundert den Solequell-Besucher aus Schönebeck. Aber auch dafür hat Sibylle Schulz eine Erklärung: „Da auch hier verordnungsgemäß die Gästezahl begrenzt werden muss und im Sommer letztendlich wenige Besucher in die Saunen kommen, haben wir uns - auch aus wirtschaftlichen Gründen – dazu entschieden, den Saunaneubau nicht zu öffnen.“ Geöffnet ist hingegen der Sauna-Altbau mit Blockbohlensauna und Saunagarten. Rund 1630 Gäste haben dort seit Ende Juni sauniert, informiert der Solepark.

„Es ist nicht wirklich einfach, in dieser besonderen Zeit eine Lösung für alle zu finden, ohne Abstriche oder Kompromisse zu machen. Wir versuchen es und hoffen natürlich auf das Verständnis unserer Gäste“, fasst die Solepark-Leiterin zusammen.