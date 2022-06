Spatzen stören auf dem Dach

Spatzen und andere Vogelarten suchen in der Brutsaison auch unter losen Dachziegeln ein Platz für ihr Nest. Auch wenn das für einige Hausbesitzer ärgerlich ist, eine Vertreibung der Tiere ist nicht erlaubt. Sämtliche Vogelarten sind besonders streng geschützt.

Staßfurt/Schönebeck - Sobald jetzt im Sommer jeden Tag die Dämmerung anbricht und es langsam hell wird, geht es los. Man hört das Tschilpen, Zwitschern und Singen der Vögel. Sie fliegen gerade in der warmen Jahreszeit herum und erfreuen dabei wahrscheinlich auch die meisten Menschen. Einige Hausbesitzer würden an dieser Stelle aber das Gegenteil behaupten. Wie beispielsweise eine Volksstimme-Leserin aus der Nähe von Staßfurt. Sie sei von diesen Tieren mittlerweile schlichtweg genervt, erzählt sie am Telefon. Das Problem: Die Vögel haben ihr Dach zu ihrem Zuhause erklärt. Vor allem die Spatzen würden auch die Hohlräume ihres Haus nutzen, um sich dort Nester zu bauen.