Verletzungsgefahr durch Glasscherben und ein Spielplatz der zusehends von Gräsern und Sträuchern erobert wird. Es gibt Kritik an den Spielplätzen in Schönebeck und Elbenau. Doch wie schlimm ist es wirklich?

Kritik an Schönebecker Spielplätzen: Überwuchert und vermüllt

Der von den Schönebeckern „Ami“ genannte Abenteuerspielplatz neben der Volksschwimmhalle: Scherben und Müll sollen hier das Spielen stören. Daher wurde in den sozialen Medien dazu aufgerufen, am Donnerstag dort gemeinsam für Ordnung zu sorgen. Erschienen ist zu der Putzaktion um 15 Uhr jedoch niemand.

Schönebeck/Elbenau - Scherben, Verpackungsmüll, Zigarettenkippen – so beschrieben Nutzer in den sozialen Medien den Abenteuerspielplatz neben der Schönebecker Volksschwimmhalle. „Täglich besuchen viele Eltern, Großeltern und Jugendliche unseren beliebten ’Ami’. Leider vermüllt dieser immer mehr, überall liegen Glas und Zigarettenstummel“, schreibt eine Schönebeckerin. Verbunden ist ihr Posting mit einem Aufruf: Nämlich dort gemeinsam aufzuräumen, um zu verhindern, dass sich noch jemand an den Glasscherben verletzt.

Die Aufräumaktion sollte am Donnerstagnachmittag, ab 15 Uhr, starten. Zu sehen war um die Zeit dort allerdings niemand. Möglicherweise wurde der Tatendrang von dem verregneten Wetter gedämpft. Die Volksstimme hat sich aber bereits am Mittwoch ein Bild vom „Ami“ gemacht. Zwar lag noch vereinzelt Müll auf dem Spielplatzgelände, doch Scherben waren auf den ersten Blick nicht zu finden. Somit wurde zumindest der Hauptgrund, weshalb die Aufräumaktion starten sollte, bereits behoben.

Vegetation erobert Elbenauer Spielplatz

Kritik an einem Spielplatz gibt es weiterhin auch östlich der Elbe. Schon seit drei Wochen sei auf dem Spielplatz in Elbenau nicht mehr gemäht worden, das Areal überwuchere zusehends, moniert der Elbenauer Hartmut Böhmer. Vor Ort bestätigt sich dies. Die Natur, allem voran Gräser und Blumen, erobern die Spielstätte und wachsen prächtig. Bänke und Spielgeräte sind von der Vegetation umringt.

Der Elbenauer Spielplatz überwuchert zusehends. Doch nächste Woche soll hier wieder gemäht werden. Foto: Paul Schulz

Zuletzt gemäht wurde dort Ende Juni, teilt Frank Nahrstedt aus der städtischen Pressestelle auf Nachfrage mit. Doch dem Grünzeug geht es im Laufe der nächsten Woche an den Kragen, dann soll nämlich wieder gemäht werden, informiert der Stadtsprecher dazu.

Generell ist vorgesehen, dass die städtischen Spielplätze, von denen es mehr als 20 gibt, mindestens einmal pro Woche einer Sicht- und Funktionsprüfung unterzogen werden, so Nahrstedt. „Gleichzeitig werden diese im Bedarfsfall dabei von grobem Schmutz befreit. Der Spielplatz neben der Schwimmhalle wurde zuletzt in der vergangenen Woche kontrolliert“, teilt Frank Nahrstedt mit. Diese wöchentlichen Überprüfungen werden weiterhin von monatlichen Verschleißkontrollen ergänzt. Dabei stehen dann vor allem die Spielgeräte im Fokus, und es werden Ketten, Gelenke, Seile, Kugellager und die grundsätzliche Intaktheit aller Material- und Schraubverbindungen kontrolliert. Vor der Freigabe eines Spielplatzes wird dieser zudem von einen externen Spielplatzprüfer nochmal unter die Lupe genommen. Ebenso steht einmal im Jahr eine Überprüfung der Spielplätze durch externe Prüfer an.

Überprüfung der Spielplätze: Jährliche Kosten für die Stadt

All die Kontrollen und notwendige Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen verursachen natürlich auch Kosten. In den vergangenen Jahren investierte die Stadt jährlich zwischen 158 000 Euro und 172 000 Euro in die Unterhaltung der Spielstätten Schönebecks und der Ortsteile.

Neben dem „Ami“ und dem Elbenauer Spielplatz hat sich die Volksstimme noch den Platz gegenüber dem Schwanenteich in Bad Salzelmen angesehen. Bis auf Graffitischmierereien an dem einen oder anderen Spielgerät gab es hier keine nennenswerten Beanstandungen. Schmierereien sind derweil leider auf einigen Spielplätzen der Stadt zu finden.