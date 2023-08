Es sollte der Höhepunkt des Stadtfestes werden – und es wurde der Höhepunkt. Die Schönebecker zeigten am Sonntag einen bunten Festumzug, der begeisterte. 1600 Mitwirkende zogen unter dem Beifall Tausender Zuschauer durch die Stadt.

Festumzug in Schönebeck: 800 Jahre in 59 Schaubildern

Der Oberbürgermeister und sein Gefolge führten den Festumzug an.

Schönebeck - Als der Kanonendonner durch die Stadt hallte, wussten die Schönebecker: Jetzt geht es los. Seit mehr als einem Jahr wurde der Festumzug zur 800-Jahr-Feier akribisch vorbereitet, begleitet von Auflagen, die die Organisatoren manche Tage an den Rand der Verzweiflung brachten. Aber sie haben es geschafft: Schönebeck erlebte am Sonntag einen Umzug durch die Elbestadt, die die Tausenden Besucher rechts und links an den Straßen regelrecht entzückte.

Der 1,5 Kilometer lange Zug stand unter dem Motto „Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft“. 59 Vereine, Unternehmen und Institutionen zeigten in Schaubildern, für was sie stehen und wie sie zur Geschichte der Elbestadt beigetragen haben.

Insgesamt gab es 1600 Mitwirkende. Mit dabei auch Gäste aus dem Altkreis Schönebeck, als dem Salzlandkreis und darüber hinaus. Den wohl größten Block hatten die Sportler von Union in Anspruch genommen. Jede Abteilung stellte sich anschaulich vor.

An zwei Stellen entlang der Wegstrecke waren Sprechertürme aufgebaut, Sprecher gaben den Zuschauern Erläuterungen zu den Schaubildern. Die Stimmung war entspannt: Es wird gelacht, gewunken und es gab salziges Wasser, leckere Bratwurst und jede Menge Kamelle.

Mitunter kam der Festumzug kurzzeitig ins Stocken. Dafür gab es einen natürlichen Grund: Einige Mitwirkenden mussten kurzzeitig die überall aufgestellten Toilettenhäuschen aufsuchen.