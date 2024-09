Das Saitenspiel-Konzert im vergangenen Jahr war gut besucht – sowohl was das Publikum betrifft als auch in den Reihen der Musiker.

Schönebeck. - „Wir werden von Vivaldi bis James Bond spielen. Quasi ein Best of“, umreißt die Leiterin des Orchester Susanne Reichel-Visontay das Programm. Am 23. September wird das Streichorchester „Saitenspiel“ der Kreismusikschule „Béla Bartok“ ein Konzert zum 20-jährigen Bestehen geben.

Zurück nach Schönebeck

Der erste Auftritt war am 4. Juli 2004. „Das hätte ich nie gedacht“, sagte die damalige Dirigentin der Volksstimme, dankbar allen Gebern und für die Möglichkeit, in St. Marien musizieren zu können. Bereits bei dem Auftritt zeigte sich, dass Abwechslung, Spenden und tolle Musiker zum Standardprogramm gehören. Immer wieder wird es in den folgenden Jahren gelingen, Berufsmusiker in die Elbestadt zu locken. Was als kleine Gruppen aus fünf Geigerinnen begann, ist zu einem Orchester mit bis zu 35 Musikern und mehr expandiert.

Das Besondere bei den Mitgliedern ist, dass sie eine besondere Verbindung zu Schönebeck haben. Hier bei der Musikschule fing ihre musikalische Laufbahn an. So auch die von drei Künstlern, die ihr Kommen angekündigt haben.

Elisaweta Oreschkow war ab 2006 Schülerin der Kreismusikschule. Inzwischen studiert sie an der Hochschule für Musik in Detmold. Marlin Flagmansky war ab 2009 Schüler in der Schönebecker Schule und ist inzwischen Musikstudent in Weimar. Zsolt-Tihamér Visontay wurde in Schönebeck geboren und ging ab 1988 zur Musikschule. Seit 2007 ist er Konzertmeister des Philharmonia Orchestra London. Zur Erläuterung: der Konzertmeister folgt in der Hierarchie eines Orchesters gleich nach dem Dirigenten. Der Träger des Musikpreises des Landes Sachsen-Anhalt von 2018 kann auf Konzerttätigkeit in Deutschland, Europa, Asien und Amerika sowie in Schönebeck zurückblicken.

Für die Region

Doch die Konzerte sind mehr als das Konzert selbst. Das war in den vergangenen 20 Jahren so und soll auch so bleiben. Eltern der Schüler haben sich bei der Organisation rund um die Proben und die Konzerte engagiert. Beispielsweise durch Fahrdienste oder sie kümmerten sich ums leibliche Wohl. Eine Schülermutter fing einst damit an, sogenannte Feenküsse, die so etwas wie ein Markenzeichen wurden, zu backen. Bei den letzten drei Benefizkonzerten wurden Feenküsse meistbietend verkauft und trugen zum Konzerterlös bei.

Ein wichtiger Punkt bei den Konzerten ist eben auch das Aufbringen von Spenden. Bei ihrem ersten Konzert kamen 2.031 Euro zusammen, die dem Kindergarten Märchenland in Groß-Rosenburg zugute kamen. Im letzten Jahr waren es 6.000 Euro, die an die Bürgerstiftung Salzland übergeben werden konnten. „Wir drängen darauf, dass das Geld im Schönebecker Raum bleibt“, verdeutlich Susanne Reichel-Visontay.

Zwar sei auch für die Flutopfer in Haiti gespendet worden, allerdings war das eine Ausnahme. Mit der Bürgerstiftung gebe es eine lange zehnjährige Verbindung und eine sehr gute Zusammenarbeit. Die Erlöse des Abends werden als allgemeine Spende an die Stiftung übergeben, sodass die Einrichtung selbst entscheiden wird, wo das Geld verwendet wird.

„Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke, welche ohne das Engagement unserer Partner nicht realisierbar sind“, heißt es auf der Internetseite der Stiftung. Die Bürgerstiftung Salzland unterstützt immer wieder soziale Projekte und Einrichtungen in der Region wird sicherlich auch die Erlöse des Jubiläumskonzertes dafür verwenden.

Für die Leiterin des Orchesters ist das Jubiläum auch ein Anlass, Danke zu sagen. „Allein könnte ich das alles gar nicht schaffen“, so die Musikerin. Das Orchester ist keine One-Man-Show und kann nur durch viele Helfer realisiert werden. Dazu zählen die Musiker, die Lehrern aber auch die Eltern, die das Konzert zu einem tollen Ereignis machen.

Das gesamte Streichorchester „Saitenspiel“ der Kreismusikschule und die Organisatoren freuen sich auf viele Besucher, die gemeinsam das Jubiläum am 23. September feiern wollen.