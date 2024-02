Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Hartmut Hilbich hat sich im Elektronikfachhandel Euronics in Schönebeck ein neues Smartphone gekauft. Erst zu Hause stellt er fest, dass kein Netzstecker für das Ladekabel beiliegt. „Wenn ich etwas kaufe, dann soll es auch komplett sein und funktionieren“, ärgert er sich. Also will der Senior das Gerät am nächsten Tag umtauschen. Bei Euronics verweigert man dies ihm jedoch.