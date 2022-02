Sturm im Salzlandkreis: So ist die Situation aktuell

Schönebeck/Staßfurt - In mehreren Bundesländern ist der Fernverkehr der Deutschen Bahn eingestellt, auf dem Brocken gilt die höchste Sturmwarnstufe und auch im Salzlandkreis zischt der Wind unaufhörlich durch die Straßen. So ist die aktuelle Situation:

11.11 Uhr: Während Sturmtief „Ylenia“ andernorts den Bahnverkehr lahmlegt und dafür Rettungskräfte in Atem hält, ist der Salzlandkreis bis jetzt erneut recht glimpflich davongekommen. Vereinzelt gab es Alarme für der freiwilligen Feuerwehren. Bis 18 Uhr sind Sturmböen vorrausgesagt. Am Freitag soll der nächste Sturm kommen.

In Schönebeck und Bördeland ist bis jetzt nicht viel passiert. Lediglich einige Äste, die auf Friedhöfen oder an Straßen runtergefallen sind. „Große Schäden haben wir zurzeit noch nicht“, so Bördeland Bürgermeister Bernd Nimmich.

Auf Grund des anhaltenden Sturms bittet die Polizei die Bevölkerung von nicht notwendigen Fahrten mit dem Rad, dem Auto oder der Bahn abzusehen und Aufenthalte im Freien zu meiden.

10.30 Uhr: Auf der Straße zwischen Döben und Gnadau liegt ein Baum quer. Zudem sind von der Grundschule in Sachsendorf Ziegel vom Dach gefallen. An der benachbarten Kita fehlt Dachpappe.

In Zuchau stürzte ein Baum auf die Friedhofsmauer. Barby: Auch die Freiwillige Feuerwehr musste in der Nacht am Bahnhofsvorplatz aktiv werden. Alle drei Fähren der Region bleiben heute und morgen, 18. Februar, am Ufer.

6.55 Uhr: Einen Einsatz musste auch die Feuerwehr Tarthun gegen 6.55 Uhr fahren: Ein abgeknickter Ast eines Baumes musste beseitigt werden.

2.30 Uhr: Den ersten Einsatz für das angesagte stürmische Wochenende hatten die Hecklinger Kameraden gegen 2.30 Uhr am Donnerstag, 17. Februar, in der Früh. Auf der Landstraße zwischen Hecklingen und Groß-Börnecke blockierte ein vom Sturm umgekippter Baum die Fahrbahn. Routiniert schnitten die Kameraden den Baum, und räumten diese. Gegen 3.00 Uhr konnte die Einsatzstelle verlassen werden. Die Kameraden richten sich laut Wetterbericht auf ein stürmisches Wochenende mit weiteren Einsätzen ein.