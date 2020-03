Das Tor zum Freibad in Schönebeck. Archivfoto: Ulrich Meinhard

Unterstützer des Schönebecker Freibades wollten sich eigentlich demnächst treffen. Es ging um die mögliche Gründung eines Fördervereins.

Schönebeck (ji) l Das erste Treffen von Unterstützern des Schönebecker Freibades ist wegen der Corona-Pandemie bis auf weiteres verschoben worden. Das teilte die Initiatorin Anne Schönemann (parteilos/Linken-Fraktion) mit. Ein neuer Termin soll allerdings gefunden werden, sobald das wieder möglich ist.

Die Stadträtin möchte potentielle Unterstützer für die Rettung des Schönebecker Freibad versammeln, um über die Möglichkeit der Gründung eines Fördervereins zu sprechen. An diesem Vorhaben möchte sie auch weiterhin festhalten, wie Anne Schönemann versicherte. Um mögliche Unterstützer anzusprechen, hatte sie in den vergangenen Wochen Postkarten in der Stadt verteilt. Bisher haben sich rund 80 Interessierte bei ihr gemeldet, wie sie mitteilte.

Das Freibad Schönebeck ist seit zwei Jahren geschlossen. Auch die Betriebserlaubnis für die Volksschwimmhalle läuft in den nächsten Jahren aus. Die Stadt plant daher den Bau einer neuen Kombi-Schwimmhalle mit Innen- und Außenbecken.