Schönebeck. - Schönebeck wird sich in den nächsten Jahren baulich verändern. Sowohl kleinere als größere Bauvorhaben werden finalisiert oder begonnen. Manche wie die neue Feuerwache stecken noch in den Kinderschuhen. Andere sind so komplex und langwierig, dass sie einen langen Zeitraum dauern werden. Dazu zählt auch das Bahnhofsquartier. In dem Bereich zwischen Salzer Straße, Tischlerstraße und Söker Straße soll das „Tor zur Altstadt“ entstehen und den kompletten Bereich aufwerten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.