Thema Fähren soll in den Mittelpunkt

Barby - Thomas Linßner

„Die Gierfähren würden wir auf alle Fälle zum Thema in den Koalitionsverhandlungen machen“, versprach Ministerin Petra Grimm-Benne, die am Freitag in Barby übersetzte. Dem geht voraus, dass der Betrieb von Flussfähren zu den freiwilligen Aufgaben zählt und somit die Haushalte der jeweiligen Betreiber-Kommune belastet. In Barby waren das im vergangenen Jahr rund 130.000 Euro, die für andere Aufgaben hätten besser verwendet werden könnten. Bürgermeister Torsten Reinharz holte vor Jahren die Betreiber von Gierfähren an den Tisch, um das Land zum Umdenken zu bewegen und den Fährbetrieb zur Pflichtaufgabe zu machen.