THW Calbe (Saale) und Staßfurt im Einsatz im Hochwassergebiet in Ahrweiler

Das THW Calbe hilft aktiv in Westdeutschland mit. Bereits drei Gruppen aus der Saale-Stadt sind nach Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgerückt, um die Folgen der schweren Flut in den Griff zu bekommen. Wie funktioniert die Arbeit vor Ort und in Calbe?

Vor Ort koordinieren die Einsatzkräfte des THW ihre Fahrten in die Katastrophengebiete. Die Kräfte aus Calbe, Staßfurt und dem Umland reisen dorthin, wo Hilfe gebraucht wird ? ganz egal, ob im In- oder Ausland.

Calbe/Ahrweiler - Viel Zeit hat Andreas Schmidt nicht. Er und sein Team müssen Hand anlegen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) ist auch Wochen nach der verheerenden Flut noch jede Menge zu tun. Was die Freiwilligen erleben, sei kaum beschreiblich.

„Was die bundesweite Presse zeigt, ist teilweise noch untertrieben“, sagt Andreas Schmidt. Die Zerstörungen in dem 27 000-Einwohner-Städtchen Bad Neuenahr-Ahrweiler sei unvorstellbar. „Es fühlt sich an, wie bei einem Auslandseinsatz vom Militär“, sagt der erfahrene Helfer am Telefon. „Die emotionale Lage“, sagt der Zugführer, „ist einfach unbeschreiblich“. Viele der Menschen hätten ihre Existenz binnen weniger Minuten verloren. Ganze Straßenzüge fielen den unvorstellbaren Fluten zum Opfer. „Die Menschen sind hier dankbar für unsere Hilfe“, so Schmidt.

Die Hilfe besteht vor allem darin, die Schäden zu beräumen. Das Gebiet, in dem die Gruppe aus Calbe und Staßfurt vorrangig eingesetzt ist, habe es nicht so schlimm getroffen. „Die großen Hilfen sind hier schon vorbei.“ Die Menschen würden sich inzwischen wieder selbst helfen und einige Schäden beräumen. Am Sonnabend, als das Telefon klingelt und die Volksstimme dran ist, sind Schmidt & Co. beispielsweise dabei, eine Realschule von Dreck und Schlamm zu befreien. „Dabei müssen wir auch Zivilisten koordinieren“, sagt Schmidt.

Koordination von zu Hause

Apropos Koordination. Die übernimmt zu Hause in Calbe Christian Reichelt. Der stellvertretende Ortsbeauftragte verabschiedete – ebenfalls am Sonnabendmorgen – die dritte Gruppe aus dem Salzlandkreis in das Katastrophengebiet. „Die Einsatzkräfte vor Ort müssen nach einer Woche abgelöst werden“, erklärt Reichelt. „Wir tauschen also regelmäßig aus.“ So könnte vermieden werden, dass die Freiwilligen überlastet würden. Dass sein Ortsverein und weitere Kräfte aus der Umgebung von Magdeburg jetzt gen Westen reisen, ist für Reichelt Ehrensache. „Schließlich waren viele aus Westdeutschland auch 2002 und 2013 hier.“ Er spricht damit für die Mitglieder der Ortsgruppen aus dem Salzlandkreis und er Regionalgruppe Magdeburg. „Das sind natürlich ganz schöne Strapazen. Aber die Helfer machen das gern.“ Reichelt selbst reiste bisher nicht ins Katastrophengebiet. „Hier“, sagt der stellvertretende Ortsbeauftrage „gibt es eine ganze Menge zu tun“. Das umfasse die Koordination von Freistellungen mit Arbeitgebern oder das Packen der Lastkraftwagen, die sich auf den Weg machen würden. Dazu komme eine ganze Menge Papierkram.

Vor Ort in Rheinland-Pfalz bot sich den Calbensern ein Bild des Grauens und der Verwüstung. THW Calbe

Kleine, sonst idyllische Bäche, verwandelten sich in reißende Flüsse und zerstörten Häuserzeilen. THW Calbe

Christian Reichelt Andre Schneider

Bei den Ausbildungsdiensten des THW erlernen und vertiefen die Mitglieder ihre Kenntnisse. Foto: Andre Schneider

Viele Mitglieder schon in der Jugend aktiv

Sonnabendvormittag: Gerade hat sich eine kleine Gruppe des THW Calbe auf den Weg zum nächsten Einsatz gemacht. Für die anderen heißt es Stellung halten. Zu tun gibt’s auf dem Gelände am Pappelweg jedenfalls genug.

Corona, sagt der stellvertretende Ortsbeauftragte Christian Reichelt, habe die Arbeit der Ortsgruppe schon ausgebremst. Das gilt aber keineswegs für den Enthusiasmus, mit dem die Helfer ans Werk gehen. Trotz der Pandemie kommen regelmäßig 35 Mitglieder zu den Diensten. Diese finden alle zwei Wochen statt. Wechselweise am Freitagabend ab 18 Uhr oder sonnabends zwischen 8 und 13 Uhr. „So haben die Helfer mehr komplette Wochenenden zur Verfügung“, erklärt Reichelt.

Ausbildungs- und technische Dienste

Die Dienste unterteilen sich dabei in Ausbildungs- und technische Dienste. Ausbildung wird beim THW in Calbe ohnehin groß geschrieben. „Viele der aktuellen Mitglieder waren bei uns bereits in der Jugend aktiv“, weiß Christian Reichelt. Aktuell besuchen fünf Jugendliche die Übungsabende des THW. Sie würden, so der Freiwillige, schon früh auf die Aufgaben vorbereitet. Dazu gehörten die Arbeit mit Holz oder Zelte aufbauen. „Die Jugendlichen haben dann später bei der Ausbildung einen Vorteil“, sagt der stellvertretende Ortsbeauftragte. Denn auch im Erwachsenenalter sei ein Einstieg beim Technischen Hilfswerk in der Saalestadt problemlos möglich.

„Wer neu zu uns kommt, absolviert zunächst einen Ausbildungsdienst“, erklärt Reichelt. In sechs bis neun Monaten lernen die Anwärter alles, was sie für Einsätze – wie den im Hochwassergebiet in Westdeutschland – brauchen. „Erst dann dürfen sie überhaupt mitfahren.“ Die Mitglieder das Calbenser Ortsgruppe würden sich jedenfalls über Mitglieder freuen und auch über Interesse am Dienst des THW (siehe Infokasten).

Die Arbeit des THW hat in Calbe übrigens schon fast Tradition. In diesem Jahr feiert die Ortsgruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Das Silberjubiläum soll aber erst im kommenden Jahr so richtig gefeiert werden. Denn Corona bremst auch die Geselligkeit, die am Pappelweg nicht zu kurz kommen soll, gehörig aus.

Politiker muss sich verantworten

Während die einen helfen, müssen sich andere verantworten. Im rheinland-pfälzischen Kreis Ahrweiler, wo das THW Calbe hilft, werden schwere Vorfürwe gegen den dortigen Landrat erhoben.

Mehreren Medienberichten zufolge habe die Staatsanwaltschaft Koblenz Ermittlungen gegen Jürgen Pföhler (CDU) aufgenommen. Gegen ihn bestehe der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen, teilten die Behörde und das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt mit. Zudem werde gegen ein weiteres Mitglied des Krisenstabs ermittelt. Die Staatsanwaltschaft habe Unterlagen aus der Kreisverwaltung an sich genommen, teilte die Kreisverwaltung in Ahrweiler mit. Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) seien ebenfalls vor Ort gewesen. Alle gewünschten Daten, Unterlagen und Materialien seien „sofort und kooperativ bereitgestellt“ worden.

Kommentar

Die einen ermitteln, die anderen helfen. Klar, die Flutkatastrophe muss auch politisch aufgeklärt werden. Aber die Menschen in den betroffenen Gebieten brauchen im Moment ganz sicher keine „rollenden Köpfe“ bei Politikern. Das, was die Menschen brauchen, liefern die vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter, auch von den THW-Ortsverbänden Staßfurt und Calbe. Man sollte sie unterstützen und vor allem den Betroffenen helfen. Das sollte auch einige Wochen nach der Katastrophe Priorität haben.

Die strafrechtliche Folgen und politische Konsequenzen können zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Jetzt gilt es doch erstmal zu retten, was noch zu retten ist. Oder etwa nicht?