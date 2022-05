THW: So viele Einsätze wie nie zuvor für Technisches Hilfswerk in Calbe

Calbe - In der 25-jährigen Geschichte des Ortsverbandes des Technischen Hilfswerkes (THW) in Calbe habe es nie mehr Einsätze in einem Jahr gegeben. Das sagt Christian Reichelt. Er ist seit dem Jahr 2021 der neue Ortsbeauftragte. Lange Zeit zuvor war er der Stellvertreter. Was beschäftigte die Männer und Frauen des THW?