Der Hundesportverein in Welsleben hat jetzt einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Zwei- und Vierbeiner zeigten, was sie trainiert haben. Welcher grundlegende Unterschied zur Agililty sich dabei hinter dem Begriff Degility verbirgt und welche Hunde das besonders mögen.

Wie Hunde zeigen dürfen, was sie wirklich können

Welsleben. - Auch wenn das Wetter zwischenzeitlich für eine nasse Dusche sorgte, ließen es sich die Besucher am vergangenen Samstag nicht nehmen, beim zweiten Tag der offen Tür des Hundesportverein in Welsleben vorbeizuschauen. Aktuell besteht der Verein aus etwa 25 Mitgliedern und 35 Hunden, vom kleinen Pudel bis hin zum großen Schäferhund, der Mix kann nicht bunter sein. Für die Vereinsmitglieder steht hier Sport und Spaß im Vordergrund und dabei nehmen sie nicht nur aktiv am Hundesport und Training teil und beschnuppern sich jede Woche.