Ein 47-jähriger Mitarbeiter ist am Mittwochmittag bei einem Arbeitsunfall im Werk des Umweltmaschinen-Herstellers Doppstadt in Calbe ums Leben gekommen. Wie das Unternehmen auf den Unfall reagiert.

Tödlicher Arbeitsunfall bei Doppstadt in Calbe - Seelsorger im Einsatz, Kollegen sind geschockt

Bei Doppstadt in Calbe ist es am Mittwoch zu dem tödlichen Arbeitsunfall gekommen.

Calbe. - Am Mittwochmittag kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall beim Umweltmaschinen-Produzenten Doppstadt in Calbe. Bei Kranarbeiten geriet ein 47-jähriger Mitarbeiter offenbar unter eine schwere Last.