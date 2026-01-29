In Glinde (Salzlandkreis) ist es wieder soweit. Eine der ältesten lebendigen Traditionen, die Lichtmess, wird gefeiert. Reporter Chris wird am Sonntag live dabei sein.

Am Sonntag, 1. Februar 2026, findet in Glinde die Lichtmess statt. Wir begleiten den Festumzug mit der LIVEZEIT mit Chris live.

Glinde (Salzlandkreis). - Wenn sich ein Dorf monatelang vorbereitet, Scheunen zu Werkstätten werden und Geheimnisse streng gehütet bleiben, dann steht in Glinde ein ganz besonderer Tag bevor. Die Lichtmess, eine der ältesten lebendigen Traditionen in Sachsen-Anhalt, wird am Sonntag, 1. Februar gefeiert – und Livezeit mit Chris ist live dabei, wenn um 14 Uhr der große Festumzug durch den Ort zieht.

LIVEZEIT mit Chris beim Festumzug auf der Lichtmess in Glinde ab 14 Uhr hier live

Reporter Chris Luzio Schönburg geht direkt aus dem Geschehen auf Sendung, mitten hinein ins Getümmel: zwischen Festwagen, Musik, Mummenschanz und hunderten Gästen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben eine Veranstaltung, die es so nur noch an wenigen Orten gibt – ungefiltert, nah und in Echtzeit.

Was ist Lichtmess eigentlich?

Die Lichtmess in Glinde blickt auf eine mehr als vier Jahrhunderte alte Tradition zurück. Bereits früher markierte sie das symbolische Ende des Winters. Wenn die Tage wieder länger wurden, bereiteten sich Schiffer, Fischer und Landwirte auf den Neubeginn vor: Boote, Netze und Geräte wurden instand gesetzt, das Leben kehrte zurück.

In Glinde ist aus diesem historischen Ursprung ein einzigartiges Dorffest entstanden. Heute beteiligen sich nahezu alle der über 300 Einwohner an den Feierlichkeiten. Für viele ist die Lichtmess der wichtigste Termin des Jahres – ein Fest, das Generationen verbindet und bis heute streng nach überlieferten Regeln gefeiert wird.

Geheimnisvolle Festbilder und ein Umzug voller Satire

Höhepunkt der Lichtmess ist der Festumzug am Sonntagnachmittag um 14 Uhr. Viele Gruppen ziehen mit selbstgebauten Festbildern durch das Dorf. Wochenlang wird dafür in Höfen, Scheunen und Schuppen gehämmert, geleimt und gemalt. Was entsteht, bleibt bis zuletzt geheim – erst wenn sich am Sonntag die Hoftore öffnen, wird enthüllt, was die Glinder in diesem Jahr auf die Straße bringen.

Am Umzug dürfen ausschließlich Männer teilnehmen. Mit viel Humor, Ironie und Schabernack nehmen sie Themen aus Dorfleben, Gesellschaft und Politik aufs Korn. Elbkähne rollen durch die Straßen, fantasievolle Figuren sorgen für Überraschungen, und immer wieder gibt es Szenen, die Außenstehende staunen lassen – gerade weil sie so ungewöhnlich sind.

Zur Lichtmess gehören Bräuche, die man außerhalb Glindes kaum kennt. Bereits am Samstag ziehen die Männer des Lichtmesskomitees in weißem Beinkleid, schwarzem Frack und Zylinder durchs Dorf. Beim traditionellen „Wurstblasen“ erhält jeder Haushalt ein musikalisches Ständchen und spendet Bratwürste. Sie bilden später die Grundlage für ein gemeinsames Frühstück der sogenannten „Glinn’schen Männer“ und ihrer Gäste.

Livezeit: Mitten rein statt nur dabei

Der Livestream aus Glinde zeigt mehr als einen klassischen Festumzug. Livezeit mit Chris ist das Livestream-Format der Mitteldeutschen Zeitung und Volksstimme, das Zuschauer direkt zu den spannendsten Ereignissen in Sachsen-Anhalt bringt – ungefiltert, locker und spontan.

Reporter Chris Luzio Schönburg spricht live mit Beteiligten, fängt Stimmungen ein und erklärt, was hinter den Ritualen steckt.

Einschalten und eine Tradition neu entdecken

Die Lichtmess in Glinde ist laut, eigenwillig, traditionsbewusst – und für viele Außenstehende ein Blick in eine Welt, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Livezeit mit Chris macht dieses außergewöhnliche Dorffest live erlebbar und erklärt, warum es seit Jahrhunderten Bestand hat.

Der Livestream wird auf auf den digitalen Kanälen der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme ausgestrahlt.