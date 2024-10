Treffen in Schönebeck: Heimatvereine wollen Überalterung stoppen

Schönebeck/Plötzky. - Heimatvereinen und ähnlichen Organisationen wird eher der Blick zurück – in die Vergangenheit – nachgesagt. Doch immer wichtiger wird für die Hobbyhistoriker und Lokalforscher auch der Blick nach vorn. Denn so mancher Verein hat Schwierigkeiten, neue und vor allem junge Mitglieder für sich zu gewinnen. Und ohne neue Mitglieder droht den Vereinen das Schicksal, selbst zu einem Abschnitt in der (vergangenen) Geschichte zu werden. Unter anderem deshalb fand kürzlich die Regionalkonferenz des Landesheimatbundes zum Thema „Junges Engagement für Regionalgeschichte“ im Schönebecker Industrie- und Kunstmuseum (Imuset) statt.