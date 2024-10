In Calbe wächst die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte. Warum vor allem Mieter mit dem neuen Angebot in den Wohnvierteln angesprochen werden sollen.

Calbe/Brumby/VS - Die Energie Mittelsachsen (EMS) steigt in das Geschäft mit Ladesäulen ein. Das Unternehmen mit Sitz in Brumby hat sechs Ladepunkte in der Kleinstadt aufgebaut. Damit reagiert die Firma auf eine Anregung von Calbes Bürgermeister Sven Hause.