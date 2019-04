In Schönebeck ist einem Traktorfahrer sein Anhänger umgekippt. Seine Ladung verteilte sich quer über die Fahrbahn.

Schönebeck (twu/md) l Am Montagvormittag hat sich in Schönebeck ein Unfall ereignet. Auf der B246a fuhr gegen 11 Uhr ein Mann mit seinem Traktor in Richtung Stadtzentrum. Kurz vor dem Abzweig Barbyer Straße stürzte der Anhänger der landwirtschaftlichen Maschine um und verteilte seine Ladung quer über die Fahrbahn.

Mit einem Radlader wurde das Getreide auf einen anderen Anhänger umgeladen. Anschließend wurde das umgestürzte Gefährt wieder aufgerichtet. Laut Polizei ist die Ursache für den Sturz unklar. Die Bundesstraße musste für eine Stunde immer wieder kurzzeitig gesperrt werden.