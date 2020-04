Zu einem Unfall mit einem Moped kam es am Montagabend bei Atzendorf. Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Bei Atzendorf hat es Montagabend einen Unfall mit einem Moped gegeben. Dabei wurden zwei Jugendliche verletzt.

Atzendorf (vs) l Bei Atzendorf sind am Montagabend ein Mopdefahrer (16) und seine Beifahrerin (13) bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wollte ein 58-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße 1302 nach links auf die Atzendorfer Chaussee abbiegen.

Der Mopedfahrer und seine Beifahrerin, die hinter dem Auto unterwegs waren, fuhren dabei auf das Fahrzeug auf und stürzten. Sie erlitten Schürfwunden und wurden im Klinikum ambulant behandelt.