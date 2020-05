Zwei Jugendliche sollen in Schönebeck ein Auto mutwillig beschädigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Schönebeck (vs) l Zwei Jugendlichen sollen ein in der Otto-Hahn-Straße in Schönebeck abgestelltes Auto am Montagabend mutwillig beschädigt haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, sollen sie laut der Tochter des vermeintlichen Fahrzeugbesitzers mit ihren Rädern am Auto vorbeigefahren sein und absichtlich den Außenspiegel beschädigt haben.

Eine Personenbeschreibung gibt es nicht, die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen. Hinweise zur Tat oder den vermeintlichen Tätern nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, telefonisch unter 03471/3790 entgegen.