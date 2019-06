In den nächsten Monaten wird im Industriepark West jedes Wochenende gefeiert.

Schönebeck l Im Schönebecker Industriepark West wird an diesem Wochenende der Sommer mit viel Musik und Tanz eingeläutet. Denn am Sonnabend steht die große Eröffnungsparty im Musikzelt zwischen Schönebeck und der Autobahn an. Die mobile Großraumdisco wird in den nächsten Wochen in dem Gewerbegebiet gastieren. „Wir werden richtig Gas geben“, verspricht Alfons Schmidt, Betreiber des Musikzeltes.

So haben sich für die Eröffnungsparty sieben DJs angekündigt. Mit dabei ist unter anderem Resident DJ Mr. Mickey, der zuletzt beim Sputnik Spring Break und in Kroatien aufgelegt hat. Zudem soll es Auftritte von verschiedenen Tanzgruppen und Go-Go-Tänzerinnen geben. Hunderte LED-Leuchtstäbe werden bei der Eröffnungsparty am Sonnabend an die Besucher verteilt.

Zwei große Zirkuszelte

Das Musikzelt besteht aus zwei großen Zirkuszelten, die auf mehreren Tanzflächen Platz für 500 Gäste bieten. Dazu gibt es einen Außenbereich für Raucher sowie verschiedene thematische Getränkestände wie eine Westernbar oder eine Bar im Stil von 1001 Nacht. Hinzu kommen zwei Vip-Bereiche, eine Garderobe, ein Raucher-Außenbereich und Toiletten-Container. In einem der Zelte wird Musik für das jüngere Publikum laufen, in dem anderen‘ Oldies für die ältere Generation.‘ Aber, so die Erfahrung der Veranstalter: „Spätestens ab zwei Uhr in der Früh mischen sich die Leute sowieso.“

An den kommenden Wochenenden sind im Musikzelt im Industriepark West jeweils am Freitag und Sonnabend verschiedene thematische Partys geplant, darunter eine Single-Party, eine Schaumparty, eine Strandparty und viele mehr.

Partys bis August

Das Musikzelt gastierte in den vergangenen Jahren bereits an verschiedenen Standorten in Sachsen-Anhat, darunter in Halberstadt, Dessau und in Wittenberg zum Lutherjahr. Wie lange das Musikzelt im Industriepark West steht vorerst noch nicht fest Zum jetzigen Zeitpunkt werden Party bis Mitte Juli beworben. Doch auf im August sollen noch Veranstaltungen in Schönebeck steigen.

Musikzelt Schönebeck, Industriepark West, Wolfgang-Wankel-Straße, Eröffnungsparty Sonnabend, 22 Uhr.