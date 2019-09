Bei einem Verkehrsunfall wurden am Sonnabendmorgen zwei Personen bei Schönebeck verletzt. Symbolfoto: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Am Sonnabendmorgen ereignete sich auf der B 246a nahe der Auffahrt zur Autobahn 14 ein Unfall mit zwei Verletzten.

Schönebeck (vs) l Bei einem Verkehrsunfall wurden am Sonnabendmorgen gegen neun Uhr zwei Personen verletzt. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der B 246a und der Jacobstraße. Laut Polizei befuhr ein 50-Jähriger aus Wolmirsleben mit seiner 60-jährigen Beifahrerin aus Oschersleben die B 246a in Richtung Anschlussstelle A 14.

Kurz vor dem Kreuzungsbereich B 246a/Jacobstraße bog eine aus Richtung Anschlussstelle A 14 kommende 59-Jährige aus Ausleben mit ihrem Pkw nach links in die Jacobstraße ab, ohne den im Gegenverkehr befindlichen Pkw des 50-Jährigen zu beachten. Trotz Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 50-Jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ambulant behandelt.