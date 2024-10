Calbe. - Der Verschönerungsverein hat am vergangenen Freitag wieder auf dem Alten Friedhof gearbeitet. Nachdem die Sanierung der alten Friedhofsmauer so gut wie abgeschlossen ist, rückt der Park in den Fokus. So haben die Männer sich hier vor allem mit den wild gewachsenen Büschen beschäftigt und den Wildwuchs beseitigt. Denn künftig soll es der Kirchengemeinde, die zur Hälfte für den Alten Friedhof zuständig ist, leichter fallen, das Areal zu pflegen. Die andere Hälfte gehört der Stadt. Und auch auf diesem Teil des Geländes wurden die Männer tätig.

