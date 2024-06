Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biere/Großmühlingen/Kleinmühlingen. - In den letzten Tagen haben beunruhigende Vorfälle für Sorgen bei Eltern und Schülern in Bördeland gesorgt. Eine unbekannte männliche Person mit einem blauen Transporter soll mehrfach versucht haben, Kinder anzusprechen und sie in sein Fahrzeug zu locken. Zwei Mütter gehen nun an die Öffentlichkeit und machen gegenüber der Volksstimme Angaben zu den Vorfällen, welche sich in den verschiedenen Ortsteilen ereignet haben.