In Schönebeck ist eine Krankenhausstation wegen einer Patientin mit Covid-19-Infektion gesperrt worden.

Bad Salzelmen l Corona-Alarm am Mittwochnachmittag in Schönebeck: Bei einer Patientin, die zur Behandlung im Ameos-Klinikum in Bad Salzelmen war, wurde das neuartige Coronavirus nachgewiesen. Daraufhin musste die Station geschlossen und Kontaktpersonen isoliert werden. Das bestätigten am frühen Abend ein Sprecher des Sozialministeriums des Landes, der Landrat des Kreises und der Krankenhausdirektor.

Nach bisher vorliegenden Informationen wurde die Patientin, die aus Magdeburg stammt, am 10. Juni in die Rehabilitationsklinik Waldburg-Zeil in Bad Salzelmen aufgenommen. Nach Recherchen des Salzlandkreises musste die Frau drei Tage später aufgrund von gesundheitlichen Problemen in die Innere Klinik des Ameos-Klinikums in Bad Salzelmen verlegt werden.

Weil die Frau am Mittwoch wieder in die Reha-Klinik zurückverlegt werden sollte, erfolgte am Dienstag der obligatorische Test auf Covid-19. „Das ist bei uns Standard“, machte auf Anfrage der Kranken- hausdirektor des Ameos-Klinikums Schönebeck, Lutz Möller, deutlich. Am Mittwoch nun lag das Ergebnis vor: positiv auf das neuartige Coronavirus.

Station in der Klinik geschlossen

Gemeinsam mit dem Gesundheitsfachdienst des Salzlandkreises reagierte das Ameos-Klinikum umgehend mit Sicherheitsvorkehrungen: Die Station M3 wurde geschlossen. Patienten und weitere Kontaktpersonen – insgesamt sechs – wurden umgehend isoliert. „Betroffen auf der Station waren zwei Patientenzimmer“, so der Krankenhausdirektor. Offenbar haben die Patienten eine sanitäre Einrichtung gemeinsam genutzt.

Am Mittwoch nach Bekanntwerden der Corona-Infektion hat der Fachdienst Gesundheit des Landkreises unverzüglich einen vorläufigen Aufnahmestopp für die Innere Klinik des Ameos-Klinikums Schönebeck-Bad Salzelmen sowie die Rehabilitationsklinik Waldburg-Zeil in Bad Salzelmen verhängt. Weiterhin gibt es einen Entlassungsstopp für die betroffene Station des Ameos-Klinikums, auf der die positiv getestete Frau behandelt wurde. „Die Festlegungen gelten mindestens so lange, bis die Befunde aller Mitarbeiter und Patienten der beiden Kliniken in Bad Salzelmen vorliegen“, teilte das Landratsamt Mittwochabend auf eine Anfrage der Volksstimme mit. Angeordnet wurde zudem ein generelles Besuchsverbot für beide Kliniken – Ameos und Waldburg-Zeil. „Uns war es wichtig, alle Sicherheitsvorkehrungen sofort wirksam werden zu lassen, um weiteren Kontakten vorzubeugen“, so Lutz Möller.

Im Einsatz für die zahlreichen Tests ist ein mobiles Team des Ameos-Labors aus Bernburg, so die Pressestelle des Landkreises.

Das Landratsamt betont ausdrücklich, dass von dem Aufnahmestopp von Patienten nicht das Ameos-Klinikum in der Köthener Straße in Schönebeck betroffen ist.

Infektionskette noch zu ermitteln

Wie, wann und wo sich die betroffene Frau mit dem Coronavirus angesteckt hat, konnte am Abend noch nicht gesagt werden. „Unser Fachdienst Gesundheit arbeitet daran, die Infektionskette zu ermitteln“, sagte Landrat Markus Bauer am Telefon der Volksstimme. „Der Fall zeigt deutlich, dass wir weiterhin darauf achten müssen, die Hygiene- und Abstandsregeln penibel einzuhalten. Wir haben das Virus noch längst nicht besiegt.“

Trotz der schlechten Nachrichten lobte Krankenhausdirektor Möller die schnelle Zusammenarbeit mit des Fachdienst Gesundheit.