Vogelbeobachtung in Schönebeck: NABU kührt Vogel des Jahres 2022

Wer wird Vogel des Jahres? Diese Frage stellt zurzeit der Naturschutzbund Nabu in Sachsen-Anhalt und hat dazu ein besonderes Angebot parat: ei-nen „Bird-O-Mat“. Nutzer können im Internet über „ihren“ Vogel abstimmen. Aber wo trifft man die Gefiederten in Schönebeck?

Schönebeck - Sie kommen fast so daher, als seien sie ausgefuchste Politiker. „Mehr Hecken zum Verstecken“, fordert der Bluthänfling. „Gift ist keine Lösung“, skandiert indes der Wiedehopf. Was auf den ersten Blick nach spaßigen Wortspielen klingt, hat einen ernsten Hintergrund – auch für Schönebecks Vogelwelt.

Die Tiere gelten laut der Umweltorganisation Nabu nämlich als bedroht. Die Wahl zum Vogel des Jahres 2022 soll auf ihre teils missliche Lage aufmerksam machen. Der Nabu hat dazu eine Internetseite geschaltet, auf der der Verband zum Informieren und auch zum Wählen einlädt. Zur Auswahl stehen neben Bluthänfling und Wiedehopf auch Feldsperling, Steinschmätzer und Mehlschwalbe.

Michael Wunschiks Favorit

Letztere ist der Favorit von Schönebecks Nabu-Vorsitzendem Michael Wunschik, wie er im Gespräch mit der Volksstimme verriet. „Die Bestände leiden seit Jahren“, sagt der Nabu-Aktive. „Dabei kann man mit ein paar Kleinigkeiten entgegenwirken.“ Netze vor Hausnischen seien tabu. Schließlich seien die Flugkünstler für den Menschen nützlich. Sie gehen nämlich regelmäßig auf Mückenjagd. „Außerdem sind sie Frühlingsboten“, meint Wunschik. Um die Schwalbe zu fördern, zeichnet der Nabu Sachsen-Anhalt jährlich Häuser aus, die als besonders Schwalben-freundlich gelten. So finden sie auch in Schönebeck Unterschlupf.

An einem Supermarkt in der Calbeschen Straße zum Beispiel. „Zwischen Leergutannahme und Haupteingang“, wie Wunschik erklärt. Auch an einer Tankstelle am Ortsausgang Bad Salzelmen in Richtung Autobahn fühlen sich Schwalben wohl.

Im Kurpark zu Hause

Im Kurpark könnten sie ebenfalls ein Zuhause finden, wenn sie denn wollten. Denn obwohl Schönebecks Vorzeige-Park hervorragend gepflegt wird und viele Flächen bearbeitet werden, gelingt dort das Zusammenleben zwischen Vogel und Mensch mustergültig. Bei einem Gespräch mit der Volksstimme erklärt Solepark-Leiterin Sybille Schulz, wie das gelingen kann. Und zeigt praktische Beispiele. In einem hinteren Bereich des Parks, den Menschen zwar gut einsehen können, der aber abseits der Wege liegt, steht beispielsweise ein alter Baumstamm. Er ist zwar abgestorben, aber erfüllt dennoch einen wichtigen Zweck. „Er dient als Brutstätte für Vögel“, erklärt Schulz. Beispielsweise findet der Specht dort eine Brutstätte.

Eine Gefahr ist der Baum freilich nicht. Noch ist er standsicher und wird regelmäßig begutachtet. „Eine extensive Bewirtschaftung wirkt sich positiv auf Vogel- und Insektenschutz aus“, weiß Sybille Schulz. Im Kurpark finden die Mitarbeiter immer wieder Räume und Möglichkeiten, der Natur ihren Spielraum zu lassen, ohne dass das Areal auch nur den Hauch von „Ungepflegtheit“ erwecken könnte.

Viele Nistkästen und Schutzmöglichkeiten

Wer im Park Vögel beobachten möchte, kommt definitiv auf seine Kosten. Bei einem Rundgang zeigt die Solepark-Chefin die vielen Nistkästen. „Sie werden gut angenommen.“ Aber auch in den vielen Bäumen, den Blättern auf dem herbstlichen Boden oder an anderen Stellen tummeln sich die Piepmätze. Ein echter Vogel-Hotspot ist die Hecke am Rosengarten unweit des Lindenbades. Dort können Beobachter Sperlinge aus nächster Nähe beobachten. Aber sie sind flink und schrecken schnell auf. Doch wer auf einer Bank Platz nimmt und ruhig bleibt, der sieht die quirligen Vögel aus nächster Nähe, wenn sie auf den dünnen Ästen der Hecke Platz nehmen.

„Hier gibt es eine große Bandbreite einheimischer Vögel“, erklärt Schulz, die einige davon auch aus ihrem Bürofenster sehen kann. Sie beschäftigt sich gern mit den Tieren und kann viele Arten unterscheiden. Bei ihrem Interesse an den Vögeln hat Sybille Schulz eine Mitstreiterin auf dem Kurpark-Gelände: Andrea Silber. Sie kümmert sich um die Belange des Kunsthofes und hat direkt am Roten Haus eine Futterstelle eingerichtet. Sie versorgt die fliegenden Parkgäste ganzjährig mit Futter und hat allerhand dazu aufgestellt. Vögel finden beispielsweise in einem kleinen Vogelhäuschen Schutz. Außerdem hängen etwas versteckt im Baum einige Futtervorrichtungen.

Die Voraussetzungen, einen interessanten Vogel im Kurpark oder auch an anderen Stellen in Schönebeck zu entdecken, stehen also gut. Man muss nur wachsam und mit offenen Augen durch die Natur streifen.

Spechte sind ganz schön scheue Tiere. Ein etwas besseres Objektiv hätte diesen Vogel näher „herangeholt“. Andre Schneider