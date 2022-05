Vorfreude auf das Bollenfest in Calbe

Veranstaltung auf dem Markt ist am 4. September geplant. Bollenkönigin wird gekrönt

Das Foto zeigt die siebte Bollenkönigin von Calbe, Frauke I., beim Bollenfest. Wenn in diesem Jahr am 4. September wieder ein Bollenfest stattfindet, soll erneut eine Königin gekrönt werden.

Calbe - „Wir sind froh, dass es jetzt wieder losgeht“, sagt Ingrid Dupke-Jäschke stellvertretend für alle anwesenden Mitglieder des Bollenvereins Calbe. Rund zehn der aktuell 16 Mitglieder trafen sich am Dienstagabend im Gasthof „Brauner Hirsch“ neben dem Calbenser Markt. Das Zusammenkommen in Stammtisch-Atmosphäre stand dabei ganz im Zeichen der Organisation und Planung eines Festes, das schon in wenigen Tagen über die Bühne gehen soll.