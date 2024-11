Betrug mit Phishing-Mails Vorsicht vor gefälschten E-Mails: Betrüger lassen auch in Barby nicht nach

Betrugsfälle sind mittlerweile Alltag in der digitalen Welt. Hacker und Betrüger wollen an fremde Informationen kommen, um diese zu verkaufen - auch in Barby ein Problem. Eine Methode ist die Phishing-Mail.