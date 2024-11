Die diesjährigen Baumspenden für die Marktplätze in Schönebeck und Bad Salzelmen kommen beide aus Felgeleben. Dass Angelika und Willy Grahn spenden, ist einem Zufall geschuldet. Was ein Blick über den Gartenzaun damit zu tun hat.

Angelika und Willy Grahn vor ihrem 5-Euro-Naturtalent, das am Montag in Schönebeck aufgestellt wurde.

Schönebeck. - Auch in diesem Jahr werden an zwei zentralen Plätzen in Schönebeck zwei Weihnachtsbäume stehen. Die Stadt hatte dazu wie auch in den letzten Jahren Spender gesucht. In diesem Jahr kommen beide Bäume aus Felgeleben. Dass Angelika und Willy Grahn als Spender fungieren, ist eher einem Zufall geschuldet. Denn eigentlich hatten sie sich nicht auf den Spendenaufruf gemeldet.