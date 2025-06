Ein Schönebecker Unternehmer plant den Kauf und Ausbau eines Areals in der Elbestadt. Doch das Tempo bei der Baubehörde des Salzlandkreises lässt bei ihm Frust aufkommen - und verdammt ihn zum Warten.

Warten auf Auskunft: Unternehmer kritisiert Trödeltempo in Baubehörde

Wirtschaft in Schönebeck

Marco Winkler, Betreiber der Paintballanlage "Harlekin" in Schönebeck, will ein neues Areal für seine Angebote schaffen. Doch das Tempo der Baubehörde des Salzlandkreises bremse sein Vorhaben aus.

Schönebeck. - Seit inzwischen über 15 Jahren betreibt Marco Winkler die Paintballanlage „Harlekin“ in der Wilhelm-Dümling-Straße in Schönebeck. Der Unternehmer spielt jedoch seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, das Areal einer einstigen Brauerei zu erwerben, um dort sein Angebot neu und größer aufzubauen. Aus diesem Grund hat er beim Salzlandkreis eine Bauvoranfrage gestellt, die klären soll, ob seine Ideen und Pläne für das Gebiet überhaupt zulässig sind. Doch vom Tempo in der Behörde ist der Unternehmer schwer enttäuscht.