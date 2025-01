Podcast „Salz Land Köpfe“ Mit Video: Warum Anita Bader für das Theater in Bernburg nicht der Kurfürst sein will

In der vierten Folge des Podcasts für den ganzen Salzlandkreis spricht Anita Bader, Geschäftsführerin des Theaters in Bernburg und der Kammerphilharmonie in Schönebeck, über Kultur im Salzlandkreis, über Bühnen und Operetten. Und sie verrät auch, warum sie gerne die „Komische Alte“ ist.