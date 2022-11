Warum Calbe nimmt Fußwege ins Visier nimmt

Der grundhafte Ausbau der Zufahrt zum Industriegebiet in Calbe soll im kommenden Jahr beginnen. In mehreren Jahresscheiben soll das Bauvorhaben umgesetzt werden.

Calbe - Der geplante Überschuss im Etat von rund 30 000 Euro ist zwar nur noch halb so groß, wie in diesem Jahr vorgesehen. Dennoch zeigt der Haushaltsentwurf, dass die Saalestadt mit ihren Einnahmen auskommt und weniger ausgibt, als sie einnimmt. Was hat Calbe im nächsten Jahr vor?