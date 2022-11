Warum in Zens bei Schönebeck nun alle an einem Strang ziehen wollen

Zens - In Sachen Kultur will die Ortschaft Zens zukünftig enger zusammenrücken. Das sagte Ortsbürgermeister Frank Ahrend (CDU) im Gespräch mit der Volksstimme. So fand jüngst eine Zusammenkunft statt, an dem der Heimatverein Heimatfreunde Zicken Zens, der Ortschaftsrat und engagierte Bürger des Dorfes teilnahmen.