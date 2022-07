Warum sich die Landwirte in Calbe in diesem Jahr auf die Zwiebelernte freuen

Die Zwiebelernte rund um Calbe läuft. In der Saalestadt werden die Bollen eingelagert und bis zur kommenden Ernte an den Handel, in kleine Einheiten verpackt, ausgeliefert.

Calbe - Nach drei trockenen Jahren freuen sich die Landwirte auf eine gute Zwiebelernte in diesem Jahr. Das sagt Reiner Tischler, der Aufsichtsratschef des Mitteldeutschen Zwiebelkontors. In der Organisation sind eine Reihe von Landwirten in der Region organisiert. Die Niederschläge von März bis Juni seien für den Anbau des Gemüses gut gewesen, weiß Reiner Tischler, der seit vielen Jahren den Zwiebelanbau begleitet. Nur im Juli wurde es deutlich trockener. Dennoch waren die Rahmenbedingungen insgesamt besser für die Zwiebel, die im März als Steckling oder als Samenkorn in den Boden kommt.