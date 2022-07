Was eine Schönebeckerin an Brüssel reizt

Was typisch für Belgien ist, wusste sie schon vor ihrem Besuch. Und natürlich lässt sich auch Franziska Körner dieser Tage zu Waffeln, Fritten und Schokolade hinreißen. Die 24-jährige Schönebeckerin schaut sich Brüssel aber auch unter ganz anderen Aspekten an.

Brüssel/Schönebeck - Sie schlendert durch die Straßen und ist fasziniert von den vielen Jugendstil-Fassaden. Dass im Schatten Wolkenkratzer in den Himmel schießen, stört sie dabei nicht. Im Gegenteil. Für Franziska Körner ist die Architektur in Brüssel stimmig. Die 24-Jährige studiert Bauingenieurwesen und ist bestens vertraut mit Gebäuden aller Art. Darüber hinaus ist sie auch mit Städteplanung kennt sie sich aus. Das könnte sich die Schönebeckerin auch für ihre berufliche Zukunft vorstellen. Und so verfolgt sie bei der Studienreise nach Brüssel, an der sie teilnehmen darf, ganz andere Ziele als die einer typischen Touristin. Und stellt dabei auch spannende Vergleiche zu ihrer Heimat, dem Salzlandkreis, her.