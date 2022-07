Was Revolverheld, Lea und Max Giesinger und Nico Santos mit dem Schönebecker Ameos-Klinikum verbindet

Schönebeck - Sie ist groß, durchsichtig und gefüllt mit vielen kleinen Überraschungen: die sogenannte Pieksekiste, die der Magdeburger Verein Kinderklinikkonzerte am Donnerstagmorgen, 9. September 2021, an die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Ameos-Klinikum Schönebeck überreicht hat.