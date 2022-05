Was Schönebeck ausmacht: Ideen für mehr Identität und Stadtimage

Sie sind ein echter Blickfang an der Elbe: Die einstigen Salzspeicherhäuser an der Elbe in Schönebeck. Fachwerkhäuser, die heute bewohnt werden. Und die Teil einer möglichen Architekturroute durch Schönebeck sein könnten. Auch die vielen großen Brücken der Stadt könnten durch eine Tour verbunden werden (siehe Idee 5).

Foto: Bianca Oldekamp