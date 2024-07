Biere. - Es herrschte dicke Luft im Gemeindesaal am vergangenen Donnerstag: Und das lag nicht nur an der Anzahl der Bürger, die anwesend waren. Es waren auch die Emotionen, die in der Bürgerfragerunde hochkamen: Entschlossenheit, bei der Frage zum Bau der elf Windräder, gehört zu werden. Und Frustration darüber, dass die Möglichkeiten begrenzt sind.

