Wasser marsch: Sportverein aus Welsleben testet neue Beregnungsanlage

Über 100.000 Euro fließen in neue Sportanlagen auf dem Beetzenberg in Welsleben. Bis zum Frühjahr soll der Platz des MTV Welsleben fertig sein.

Welsleben - Der Wind weht, wie eigentlich immer, auch am Freitagnachmittag über den Beetzenberg in Welsleben. Heute bekommt der Vorstand des Welsleber Sportvereins MTV eine Einweisung in die neue Beregnungsanlage. Die soll in Zukunft dafür sorgen, dass der trockene Platz auch immer grün ist – und den Vereinsmitgliedern damit eine Menge Arbeit abnehmen!