Weihnachten: Kirche in Groß Rosenburg bei Barby mit besonderem Krippenspiel

Vor 88 Jahren schrieb Else Richter ein Krippenspiel für den Heiligabend in Groß Rosenburg, dessen Ablauf sich bis heute kaum verändert hat. Es gehört mittlerweile zu Rosenburg wie die Wagner-Festspiele zu Bayreuth. Die Gemeinde hält daran fest, auch unter Corona-Bedingungen.

Groß Rosenburg - „Es gab Pastoren, die Heiligabend unbedingt was Neues einführen wollten. Sie sind allesamt gescheitert.“ Die größte Pleite hätte ein Calbenser Pfarrer erlebt, der am 24. Dezember Dias an die Leinwand projizierte, anstelle Maria und Joseph singen zu lassen. Warum bleibt Weihnachten in Groß Rosenburg so traditionell?