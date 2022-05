Welche Geheimnisse birgt ein alter Luftschutzraum in Barby?

In den Kellergewölben der ehemaligen Molkerei Schulzen-/Ecke Brauhausstraße in Barby befand sich Mitte der 1970er Jahre ein Schutzraum der Zivilverteidigung (ZV) der DDR. Der größte Teil dieser Gewölbe wurde zugeschoben. Ein Teil befindet sich heute in Privatbesitz. Welche Schätze finden sich dort?

Barby - „Traust du dir das etwa nicht zu?“, fragt Brigitte Ihlau knapp. Ohne eine Antwort abzuwarten hat die 83-Jährige bereits eine Luke im Fußboden aufgewuchtet. Darunter offenbart sich der Einstieg zur Unterwelt. Über die Eisentreppe aus Riffelblechstufen steigt man in einen Gewölbekeller hinab. Die ehemalige Postfrau steckt ein Rohr in einen aufgeschweißten Dorn, der wie ein Geländerstiel wirkt. Die Konstruktion ist Eigenbau, durchdacht und stammt aus DDR-Zeiten. Der Abstieg ist eng und steil. Deswegen die Frage nach dem Zutrauen. Brigitte Ihlau, die im Juli ihren 84. Geburtstag feiern wird, ist flink wie ein Wiesel, als sie in das Gewölbe abtaucht. Was sich wohl dort versteckt?