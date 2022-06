TSV Welche Technik kommt für das Freibad in Schönebeck in Frage? AfD will Antworten

Der Sommer ist da. Doch die Schönebecker können ihn in diesem Jahr noch immer nicht in vollen Zügen in ihrem Freibad genießen. Von der politischen Tagesordnung ist das Thema allerdings noch nicht verschwunden. Eine Fraktion stellte kürzlich eine Anfrage zur Technik.