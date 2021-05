Wenn dieSonne in der Elbe versinkt

Wenn am Abend die Sonne versinkt, wird es noch schöner in am heimischen Gewässer. Dieses tolle Leserfoto schoss Martina Albrecht.

Schönebeck - Wer sich am Wochenende für einen Spaziergang oder eine Wanderung in die nähere Umgebung einmal Zeit nimmt, kann die schönen Seiten seiner Heimat entdecken. Ob morgens, mittags oder am späten Abend – vor allem die Elbe ist bei Besuchern, Einheimischen und Lesern ein beliebtes Fotomotiv. So schickte Martina Albrecht aus Eggersdorf der Volksstimme-Redaktion erneut ein Foto zu. Es zeigt einen Sonnenuntergang in den vergangenen Tagen. Wolken, Himmel und die Sonne spiegeln sich im Wasser des Flusses wider. Links ist der über 70 Meter hohe Pylon der Elbauenbrücke zu erkennen. Haben Sie auch ein Foto, das sie anderen Lesern zeigen möchten? Dann schicken Sie es an redaktion.schoenebeck@volksstimme.de.