Scheibe zersplittert Wer hat in Eggersdorf den Stein auf die Bahn geworfen?

Eine Regionalbahn ist bei Eggersdorf in der Nähe von Schönebeck Ziel eines Angriffs mit einem Stein geworden. Die Scheibe an dem Zug zersplitterte. Was die Ermittler zu dem Vorfall bisher wissen.