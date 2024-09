Weil Gewerbeimmobilien bei der Berechnung der Grundsteuer jetzt weniger wert sind, rechnet die Stadt Schönebeck mit Mindereinnahmen von etwa 300.000 Euro. Aber wer soll das bezahlen? Oberbürgermeister Bert Knoblauch will erstmal warten. Warum er jetzt auf eine Regelung des Landes setzt.

Wer zahlt die Lücke bei der Grundsteuer in Schönebeck?

Schönebeck. - Wird die Stadt Schönebeck will den Hebesatz für die Grundsteuer B anheben, weil auch in der Elbestadt nach Vorliegen der Daten für die neue Grundsteuer, die die Finanzämter in den vergangenen Monaten übermittelt hatten, Einnahmen fehlen?