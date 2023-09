Der Wiedererkennungswert von Unternehmen liegt darin, dass an bestimmten Dingen wie Symbolen festgehalten wird. Unternehmen wie Bayer lassen sogar Verpackungsbeilagen damit drucken. Das Ganze passiert in Schönebeck

Schönebeck - „Ab hier gelten Hygienevorschriften“, weist Michelle Tschakert hin. Neben den Schuhüberziehern muss ein Haarnetz auf den Kopf gesetzt werden. Auch der Gehörschutz darf nicht fehlen. Dann erst darf die Druckerei, das Herzstück von WestRock, betreten werden. Denn dort arbeiten die Walzen und bringen Buchstaben auf das Papier. Am 7. Oktober beim Tag der Unternehmen (Tou) sind die Tore offen.

Apotheken, Lebensmittel und Zeitschriften

„Wir drucken alles, was in Arzneimittelverpackungen drin ist“, umreißt der Leiter des Schönebecker WestRock-Standortes, Johannes Schneider. Die Angebotspalette von WestRock ist vielfältig. Schwerpunkt für die Druckereifirma ist die Arzneimittelbranche. „Alles, was der Kunde in der Apotheke kaufen kann, wird von uns bedruckt“, erklärt Johannes Schneider. Firmen wie Bayer oder Pfizer gehören zu den Kunden der Druckerei.

50000 Mitarbeiter arbeiten weltweit für das Unternehmen, wovon 185 in Schönebeck angestellt sind. 120 Angestellte sind dabei in der Vorbereitung, Produktion, Weiterverarbeitung und Auslieferung angestellt. Weitere 65 Mitarbeiter arbeiten im Kundenservice, Qualitätssicherung, Planung, Finanzen, Personalwesen und Arbeitssicherheit. Außerdem sind derzeit fünf Auszubildende im Unternehmen. „Wir haben noch Platz für sechs weitere Azubis in der Produktion und der Weiterverarbeitung“, wirbt Johannes Schneider. Auch will das Unternehmen in Schönebeck weiter wachsen. Helfen soll dabei auch der Tag der Unternehmen. 19 neue Mitarbeiter möchte das Unternehmen anstellen. „Unsere Teammitglieder sind unsere wichtigste Ressource und unsere Basis für hervorragende Leistungen. Im Zuge unseres Wachstums benötigen wir motiviertes und verantwortungsvolles Personal“, umreißt er das Anforderungsprofil. Bei der vierten Ausgabe des Tag der Unternehmen nimmt Westrock erstmals teil.

Werbung in Schulen und lokale Vernetzung

„Wir haben viele neue Aufträge erhalten“, berichtet Johannes Schneider. Außerdem möchte WestRock extern vergebene Aufträge nun im Schönebecker Werk umsetzen. Neben dem Tag der Unternehmen, wo auch aktiv nach neuen Auszubildenden gesucht wird, ist in den vergangenen Monaten bereits Werbung für WestRock gemacht worden.

„Wir haben in den Schulen Werbung gemacht“, gibt Michelle Tschakert, die für Arbeitssicherheit und Umweltschutz zuständig ist, ein Beispiel was WestRock zuletzt angestoßen hat. Ziel der Aktion sei, Schüler, die in Kürze mit der Schule fertig werden, über die Möglichkeiten bei WestRock zu informieren. „Ich weiß noch als ich fast mit meiner Schule fertig war, habe ich auch nach Orientierung gesucht“, spricht Johannes Schneider über seine eigenen Erfahrungen.

Ein entsprechender Kompass möchte WestRock sein. Neben guter Auftragslage seien auch die internen Möglichkeiten eine gute Option für die Zukunft. „Westrock ist ein globales Unternehmen, das an 300 Standorten agiert. Wir sind in den USA und England aktiv“, so Johannes Schneider.

Neben der Ausbildung ist auch ein Studium an den anderen Standorten von WestRock möglich. In den entsprechenden Tätigkeiten sei das Unternehmen durchlässig, so dass auch Tätigkeiten im Ausland möglich sind, wirbt er für die Möglichkeiten für die Angestellten.

Spenden für das Tierheim angedacht

Für WestRock wird es auch wie für die anderen Unternehmen ein normaler Arbeitstag sein. Das bedeutet auch, dass der Frühstückswagen an diesem vorbei kommen wird. Alle Besucher sind herzlich eingeladen, sich dort zu verpflegen. „Es gibt belegte Brötchen, Kuchen, Kaffee, Tee und Bockwürste“, gibt Michelle Tschakert einen Überblick. Die Einnahmen wird das Unternehmen spenden. „Sämtliche Einnahmen werden wir an das Schönebecker Tierheim geben“, verspricht die Mitarbeiterin. Die Besucher können beim Tou einen Blick hinter die Kulissen werfen und den Mitarbeitern über die Schulter blicken.