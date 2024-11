Tanzend auf dem Markt in die neue Session: Tanzmariechen Lena Stephaniak begeister mit ihrem Auftritt am Samstag vor dem Rathaus in Schönebeck.

Schönebeck. - Sturm aufs Rathaus: Ein Menschenaufmarsch waren am Samstagnachmittag auf dem Weg in Richtung Marktplatz, um mit Pauken und Trompeten begleitet die Macht über das Rathaus einzunehmen. Dass dennoch alles friedlich blieb und alle Beteiligten sogar ihren Spaß hatten, lag daran, dass man diese Nachricht nicht so ernst nehmen muss, wie andere dieser Art in diesen Tagen.